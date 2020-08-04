"الغسالة" يقترب من 6 ملايين جنيه بعد 5 أيام من عرضه

حقق فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 5 ملايين و869 ألف و917 جنيها منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي، وذلك وفقاً لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق الفيلم 166 ألف و763 جنيها في ليلة العيد، فيما حصد مليوناً و10 آلاف و117 جنيها في أول أيام العيد، ثم مليوناً و602 ألف و717 جنيها في ثاني أيام العيد، وبعدها مليوناً و686 ألف و337 جنيها في ثالث أيام العيد، ليحقق مليوناً و403 ألف و983 جنيه في رابع أيام العيد.

ويشارك في بطولة فيلم "الغسالة" محمود حميدة، شيرين رضا، محمد سلام وطاهر أبوليلة.