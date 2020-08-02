"الغسالة" يقترب من الـ2 مليون بعد يومين من طرحه بالسينمات

حقق فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم، مليون و602 ألف أمس السبت، وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق يوم الجمعة أول أيام عيد الأضحي المبارك، مليونا و10 آلاف و117 جنيها بدور العرض، ومن جانبه أعرب صناع العمل عن سعادتهم البالغة برد فعل الجمهور وإقبالهم علي مشاهدة الفيلم بالسينمات.

وحقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة الفنان محمد إمام،83 ألفا و351 جنيها، متفوقاً على فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، الذي حقق 94 ألف و411 جنيها، فيما تذيل فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، الإيرادات 3 الآف و 853 جنيه .

يذكر أن الحكومة أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.