الأول مكرر بـ الثانوية العامة: "بلديات طبيب الغلابة" ونموذج للانضباط

أعلنت منذ قليل وزارة التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة، ومن بينهم 2 من محافظة البحيرة، أحدهما الطالب صلاح الدين كامل، من إدارة إيتاي البارود التعليمية، والذي حصد المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 410 درجات.

وخلال الأتي ننشر نبذة عن الطالب الأول مكرر على مستوى الجمهورية..

الاسم: صلاح الدين صبحي موسى كامل، الطالب بمدرسة الشهيد عزت النمر الثانوية العسكرية بنين، بإدارة مركز إيتاي البارود، مسقط رأس طبيب الغلابة الذي توفي منذ أيام.

أساتذته: لم يتأخر يوما عن دروسه.. ويحترم معلميه

وقال معلمون بالمدرسة، إن الطالب كان نموذجا للانضباط والالتزام خلال أعوام دراسته، ولم يتأخر يوما عن دروسه، وأهم سماته الهدوء والتركيز واحترام معلميه.

وأضاف: "كنا نتنبأ له بالحصول على درجات مرتفعة في الامتحانات، ولكنه فاق توقعاتنا جميعا بعدما حصد المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية".

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".