أول "علمي علوم" بـ الثانوية العامة: "متوقعتش أكون من الأوائل"

قال أحمد السيد السيد، الطالب بمدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بمركز سمسطا جنوب بني سويف، والحاصل على المركز الأول "علمي علوم"، إنه تفاجأ بإعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تصدره أوائل شعبة علمي علوم على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019/2020.

وتابع: "لم أتوقع أن أكون من ضمن الأوائل، ولكني بذلت أقصى ما في طاقتي لأحصد أعلى الدرجات، وأكون من ضمن المتفوقين والتزمت طيلة العام الدراسي بالمذاكرة والجهد".

أحمد: أشكر أسرتي على دعمهم لي

وأضاف: "أنا كبير أشقائي ووالدي يعمل مدرس لغة عربية، وأشكرهم على دعمهم لي ومساعدتي طوال تلك السنوات".

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".