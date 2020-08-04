محمود حميدة يهنئ "عم سبعبع" بنجاحه: يا لهوي يا نجومية

كشف الفنان شريف دسوقي عن تلقيه اتصالا هاتفيا من الفنان محمود حميدة، اليوم الثلاثاء، لتهنئته بنجاحه في مسلسل "بـ 100 وش"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

وكتب دسوقي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "لا.. حد يلحقني.. الأستاذ كلمني يباركلي على (بـ 100 وش) ويعيد عليا، يا لهوي يا نجومية، عن عم وكبير الموهوبين أتحدث.. الألفة محمود حميدة".

كان دسوقي تألق بشخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ 100 وش"، وفقا لآراء الجمهور والنقاد، حيث شاركه البطولة كل من آسر ياسين، نيللي كريم، علا رشدي، إسلام إبراهيم، مصطفي درويش، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.