أهالي الطود بالأقصر يستقبلون مرشحاً للشيوخ "بالخيل والمزمار"

استقبل أهالي مركز ومدينة الطود المرشح ناصر الضوي عن حزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس الشيوخ، بمراسم احتفالية فلكلورية حضرها المئات من أهالي المدينة، تخللها تنظيم مسيرة حاشدة.

وقال عبد الستار محمد عبد أحد أهالي مدينة الطود، إن الأهالي حرصوا على دعم المرشح بطريقة قد تكون ليست بالتقليدية أو المعتادة، حيث قاموا بتنظيم مراسم استقبال فلكلورية ليتم استقبال المرشح بالخيل، وموسيقى الفلكلور الجنوبي.

وأضاف، أن الأهالي نظموا مسيرة حاشدة حضرها المئات من الأهالي، لتجوب العديد من مناطق المدينة، معتبرًا أن تلك المسيرة بمثابة دليل على أدراك المواطنين لأهمية المرحلة المقبلة، التي تحتم وجوبية وجود شخصيات تعبر عنهم وعن مشكلاتهم بمجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن الأهالي حرصوا أيضًا على استقبال العديد من المرشحين للاستماع إلى برامجهم الانتخابية، وجذب أطراف الحديث حول المشكلات التي تواجه المواطنين.