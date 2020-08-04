مرشحات "الشيوخ" يشعلن المعركة الانتخابية في البحيرة

7 مرشحات لمجلس الشيوخ بدائرة محافظة البحيرة، أشعلن الماراثون الانتخابي بمدن ومراكز المحافظة، ولم يقبلن أن يكن في آخر الصفوف، ودأبن على التواجد بالشارع منذ بدء السباق الانتخابي.

وفي الوقت الذي راهن فيه الكثير على فشلهن، زاد نشاطهن وتواجدهن بالقرى والنجوع والعزب، معلنين التحدي أمام كتيبة الرجال المرشحين أمامهن.

وكثفت كل من "ماجدة حسن جلالة، تهاني عبدالعظيم الشيخ، نبيلة علي عوض، هدى عطية سلامة، مها عبدالمنعم التحفة، نهلة عبدالونيس قاسم، هناء فتح الله عبدالرحمن"، تواجدهن بالأماكن العامة والكافتيريات والمقاهي وسرادقات المؤتمرات الانتخابية، للقاء المواطنين طلبا لدعمهم ومساندتهم، وخرقن القواعد المتعلقة بتحركات المرأة من خلال التواجد بالمناطق الصحراوية، وعقد لقاءات مع شيوخ القبائل.

ومع اقتراب بدء عملية التصويت، زاد نشاط المرشحات، حتى أنهن بدأن ينافسن المرشحين عن الأحزاب والمستقلين، أملا في خلق فرص لهن تؤهلهن للنجاح في انتخابات الشيوخ، وهو ما دفعهن لتكثيف تحركاتهن هذه الأيام.