المنوفية تستعد لانتخابات "الشيوخ" بـ515 مقرا انتخابيا

استعدت محافظة المنوفية بتجهيز 515 مقراً انتخابياً و1 لجنة عامة و619 لجنة فرعية. وتستقبل اللجان الانتخابية بالمنوفية مليوني و688 ألفا و280 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

يأتذ ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد التام لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والتي من المقرر إجرائها خلال يومي 11 و12 من أغسطس الجاري.

وأكد محافظ المنوفية، متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن.

كما أشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تطهير اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسؤولة عن التطهير.