الأول مكرر علمي علوم: استفدت من فترة كورونا في المراجعة

بثقة وهدوء انتظر سماع ترتيبه بين الأوائل حيث اعتاد صلاح الدين صبحي، الأول مكرر على شعبة علمي علوم، على التفوق طوال سنوات الدراسة، ويقول صلاح الدين صبحي، الأول مكرر على شعبة علمي علوم إنه كان يتوقع أن يكون من الأوائل مثل كل عام، كما أنه انتظر مكالمة الوزير التليفونية، متابعا "لما عرفنا أن الوزير مش هيكلم الأوائل كنا مركزين كلنا نسمع الأسماء".

ويتابع الطالب الذي استمع إلى نتيجة الأوائل هو وأسرته، أن سماع اسمه خلال المؤتمر كان أمر جيد جدا مع انطلاق الزغاريد والأفراح قائلا: "حلو أوي إن الناس كلها عرفت في وقت واحد".

حالة من الدهشة أحاطت به طوال العام الدراسي وفي انتظار النتيجة لعدم توترته وثقته في النتيجة، يقول صبحي لـ "الوطن": "كنت مستغرب حالة الهدوء اللي كنت فيها"، موضحا أنه كان مطمئنا رغم كل الظروف التي مرت على دفعة 2019 -2020 ، ويرى أن فترة الدراسة في المنزل أفادته وساعدته على التركيز، حيث إنه درس كل المناهج قبل فترة المذاكرة في المنزل وكرس فترة كورونا للمراجعة والحل.

"بذاكر حسب المطلوب من 5 لـ10 ساعات" بهذه الساعات سعى "صلاح الدين" لتحقيق حلم اللحاق بكلية طب القصر العيني، لكنه لا يمانع من فرص أفضل حال عرضت عليه منحة أو دراسة في مصر أو خارج مصر "سأفكر في الأمر مع من أثق فيهم".

وفي ختام حديثه توجه الطالب الذي يرى أن الثانوية العامة بداية التفوق ولا يزال أمامه طريقا طويلا من النجاحات، برسالة للطلاب المقلبين على ثانوية عامة بأنهم لا يقلقون مهما كانت قدراتهم وأن يبذلوا كامل طاقتهم والله سيكافئ جهودهم.