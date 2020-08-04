توأم الـ6 على الثانوية العامة بالإسكندرية: كانت بتذاكر أكثر مني

قال حسن محمد بيومي، توأم الطالبة رغدة محمد بيومي، الحاصلة على المركز السادس على مستوى الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، إن شقيقته تستحق أن تكون من أوائل الثانوية العامة لتفوقها منذ الصغر.

"حسن": "منتظر نتيجتي.. عشان الفرحة تكمل"

وأضاف "حسن" الطالب في الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، لـ"الوطن"، أنه ينتظر نتيجته "حتى تكتمل الفرحة في البيت وتدخل الفرحة قلب والدتي".

وأشار إلى أنه يحلم بالالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات، لافتا إلى أنه لم يذاكر مثل شقيقته فهي كانت مجتهدة أكثر منه.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".