أستاذ باطنة: قلة أعداد الإصابات بكورونا تدل على نجاح المنظومة الطبية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الأرقام التي يتم تسجيلها حاليا وقلة أعداد المصابين بفيروس كورونا، تدل على نجاح المنظومة الطبية في مصر لمواجهة الفيروس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية التي اتبعتها الدولة المصرية، وهو ما يوضح النتيجة التي وصلنا لها حاليا وهو انخفاض الأعداد على مدى الأسبوعين الماضيين، وأن الالتزام هو من أنجح المنظومة.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قلة أعداد الوفيات التي يتم تسجيلها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا تؤكد على أننا أقل نسبة من دول كثيرة في العالم وهو ما يعني أن المنظومة الصحية المصرية استطاعت أن تقوم بعلاج المرضي وتقديم الرعاية الصحية والتي نتج عنها قلة أعداد الوفيات في مصر مقارنة بدول أخرى.

وقال "أتمنى أن الأعداد التي سيتم تسجيلها خلال الأسبوعين القادمين التي تمثل ما تم فعله في فترة عيد الأضحي أن تكون أقل وهو ما سيعطينا إنعكاس لنتائج الفعاليات التي تمت في العيد لأن فترة حضانة المرض من يومين إلى 14 يوما، وأنه بعد 14 يوما نستطيع أن نقول أن الأرقام الموجودة كانت تمثل ما تم من فاعليات في العيد، لكن الرؤية هي أن الأعداد قليلة".

وتابع، أننا لدينا نقاط قوة كانت مهمة مثل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والوزارات المعنية كلها لمقاومة فيروس كورونا إلي جانب متابعة المحافظين لمنع التجمعات، وهذه هي نقاط القوة في مقاومة الفيروس، ونقاط الضعف هي الإهمال، وترويج الشائعات.