والد الأول مكرر في البحيرة: ملتزم دينيا وبعيد عن السوشيال ميديا

تحولت قرية إمليط، التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، إلى ساحة أفراح وتهاني، عقب حصول الطالب صلاح الدين موسى كامل، على المركز الأول مكرر في الثانوية العامة، بمجموع 410 درجة.

وتوجه العشرات من الأهل والجيران إلى منزل الطالب لتهنئته، في الوقت الذي استقبل فيه الأب عشرات الاتصالات للتهنئة بالنجاح.

وقال صبحي موسى، والد الطالب صلاح الدين لـ "الوطن"، "فرحة شديدة سيطرت عليّ عقب سماع اسم نجلي ضمن أوائل الثانوية العامة، وانهمرت دموع الفرحة من عيناي وسجدت لله شكراً وأخذت ابني بالأحضان".

وأضاف: "ابني نموذج للطالب الملتزم دينياً وأخلاقياً ودراسياً، وكان باراً بي وبأسرتي ولم أعهده يوماً سوا مطيعاً لأوامري وكان يذاكر أكثر من 8 ساعات في اليوم".

وأكمل: "كان محافظاً على حضور دروسه بالمدرسة ومجموعات التقوية، وكان بعيداً عن اللهو والانشغال بالسوشيال ميديا، سوى متابعة أنشطة المدرسة ومجوعات التقوية على صفحات التواصل الاجتماعي".

وتابع: "صلاح الدين حافظاً لأجزاء من القرأن الكريم، ويخصص وقتا للأذكار وقراءة القرآن، كنت أتابع نشاطه الدراسي من وقت إلى آخر وكان يسرني إشادت معلمي المدرسة به، حيث قال لي أحدهم: سيصبح نجلك شخصاً مهماً علميا في يوم من الأيام".

ومن جانبه قال الطالب صلاح الدين، "اجتهدت وذاكرت وسهرت الليل حتى وصلت إلى هذا المركز، وكثيرا ما حلمت أن أحصل على المركز الأول بالجمهورية في امتحانات الثانوية العامة، وأشكر الله الذي بفضله حققت حلمي واكتملت سعادتي باتصال الجهات التنفيذية بالمحافظة معلنين تجهيز تكريم لي بديوان عام المحافظة".

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".