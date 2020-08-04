فيديو.. والدة روان الأولى علمي مكرر: "مكنتش بتحب سناتر الدروس وبتحلم تدخل طب"

لحظات ثقيلة وصعبة مرت على الطالبة روان أحمد عبدالمنعم محمد، بمدرسة شبرا الثانوية بنات، في انتظار معرفة نتيجة الثانوية العامة ليعلن وزير التربية والتعليم نجاحها بتفوق وترتيبها الأول علمي مكرر.

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والدة روان: كنت متوقعة إن بنتي تبقى من الأوائل

وقالت السيدة ناهد حسن محمد، والدة الطالبة روان، في تصريح لـ "الوطن"، إنهم استقبلوا الحبر بالزغاريد والفرحة والصراخ غير مصدقين تتويج تعب سنوات في الدراسة بتلك المفاجأة السارة.

ولم تكن تلك النتيجة بجديدة على الطالبة المجتهدة ، "أنا كنت متوقعة إن روان تبقى من الأوائل لأنها طول عمرها متفوقة وبتطلع دايما الأولى من أيام إعدادي"، وفقا لقول الأم.

ناهد: مكنتش بتحب سناتر الدروس وبتحلم تدخل طب

وذكرت السيدة "ناهد" أن ابنتها كانت دائما ما تستذكر دروسها من المنزل، وتساعد أصدقاءها على فهم المواد الصعبة حتى ولو كان ذلك على حسب وقت مذاكرتها الخاص وكانت دائما ترد بـ "يساعد الناس ربنا يساعده".

وأكدت أن ابنتها لم تكن تميل للدروس الخاصة في السناتر وتفضل المذاكرة من المنزل "كانت بتصحى من الفجر وتذاكر، ولما عرفت النتيجة قعدت تعيط مش مصدقة نفسها من الفرحة".

وعن رد فعل الأسرة: "إحنا في غاية الفرحة إن ربنا الحمدلله عدى المرحلة دي على خير وتوج تعبها ومجهودها بالنجاح اللي تستحقه، بالرغم من فترة كورونا الصعبة.. وبتحلم إنها تدخل كلية الطب".