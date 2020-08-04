"الوطن" تنشر نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد قليل

تنشر بوابة "الوطن"، بعد قليل، نتيجة إتمام الشهادة الثانوية العامة 2020 أمام الطلبة والطالبات عبر الموقع الإلكتروني للبوابة، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي، منذ قليل.

ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الصفحة الرئيسية لبوابة "الوطن" والقيام بالخطوات الآتية:

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة

1. الدخول على صفحة نتيجة الثانوية العامة 2020 في جريدة الوطن.

2. استخدام النموذج الخاص بالنتيجة.

3. أدخل رقم الجلوس الصحيح للطالب.

4. اختيار الشعبة المنتمي إليها الطالب، علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي.

5. تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

6. كتابة البريد الإلكتروني.

7. تسجيل رقم الهاتف الخاص بالطالب.

8. انتظر ظهور النتيجة وباقي التفاصيل المتعلقة بالمواد الأخرى.

9. اضغط إعادة تحميل للصفحة.

10. يمكنك إدخال رقم جلوس جديد لمعرفة نتيجة أخرى.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي، وستعلن النتيجة في الثانية ظهرًا أو قبلها بقليل.