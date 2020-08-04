4 أطباء في الأسرة.. والدة الأول مكرر علمي: نفسي يدخل طب زي إخواته

قال أحمد هشام عبد الرحيم عبد الباسط، الأول مكرر علمي علوم بالثانوية العامة، إنه تلقى خبر نجاحه من خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم على الهواء مباشرة، "طبعا فرحت جدا بالخبر، الحمد لله ده توفيق من ربنا مكنتش متوقع كدة".

ولفت إلى أنه كان يتابع المؤتمر مع أسرته، وبمجرد سماع اسمه عمت الفرحة والزغاريد أرجاء المنزل.

العربي والفيزياء الأصعب

وأضاف أحمد هشام، الطالب بمدرسة دار حراء الثانوية، أن والديه أستاذان بكلية الطب جامعة أسيوط، إضافة إلى أن شقيقيه منه الله بالفرقة السادسة بكلية الطب وكذلك محمد بالفرقة الرابعة بكلية الطب، وملك بالمرحلة الإعدادية. وعن أصعب المواد التي درسها، قال: "اللغة العربية والفيزياء".

والد أحمد: منعنا الدروس بعد كورونا

وقال الدكتور هشام عبد الرحيم، أستاذ الطب بجامعة أسيوط، ووالد أحمد، إنه في غاية السعادة بعد سماع النتيجة، "الحمد لله على كل حال"، مشيرا إلى أن أزمة كورونا جعلت ابنه "يركز" لافتا إلى أن الدروس الخصوصية كانت في أضيق الحدود، متابعا: "منذ جائحة كورونا منعنا الدروس الخصوضية نهائيا، وكان إلى حد ما ملتزما بالمذاكرة بشكل يومي دون عدد ساعات منتظمة".

وأعربت الدكتورة هبة أحمد عبد الحفيظ، الأستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط، عن أمنيتها بأن يلتحق ابنها بكلية الطب مثل بقية إخوته، مضيفة أنها كانت تساعده في المراجعة وتسهر معه يوميا للمذاكرة.