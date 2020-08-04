"سهيلة" السادس مكرر: كنت أذاكر 7 ساعات يوميا.. وبكيت كثيرا من التعب

حالة من البهجة الممتزجة بالبكاء سادت عائلة الطالبة سهيلة أحمد محمود حسانين، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعلم، بأن الطالبة حصدت المركز السادس مكرر في الشعبة الأدبية.

وقالت "سهيلة" إنها لم تتوقع أن تصل إلى قائمة الطلاب العشرة لأوائل الثانوية العامة، وأنها سمعت اسمها بالصدفة خلال مشاهدتها لمؤتمر وزير التربية والتعليم عبر التليفزيون مرددة: "مكنتش مصدقة خالص محدش في الوزارة كلمنا ولقيت الوزير بيقول اسمي وسط أوائل الثانوية العامة".

وأضافت "سهيلة " لـ "الوطن"، أنها كانت تستغرق من 6 لـ 7 ساعات يوميا لكي تذاكر دروسها، وكانت في بعض الأيام تبكي من التعب، وخاصة في ظل توقف الدورس الخصوصية والمراكز التعلمية بسبب أزمة فيروس كورونا، مما اضطرها إلى متابعة الدروس عبر موقع الفيديوهات " اليوتيوب" بالإضافة إلى مضاعفة ساعات دراستها اليومية بعدما توقفت الدراسة وأصبح أمامها متسع من الوقت قائلة: "كنت حاطة جدول يومي وبذاكر 7 ساعات يوميا وفي أيام كنت بعيط من كتر التعب والمذاكرة والحمد لله لكل مجتهد نصيب وربنا أداني على قد تعبي".

وحول الكلية التي اختارتها، كشفت "سهيلة" أنها تريد الالتحاق بكلية الإعلام وخاصة قسم العلاقات العامة والإعلان، لافتة إلى أنها لا يوجد أحد في عائلتها في مجال الإعلام وأنها سوف تكون الأولى وتتمنى أن تحقق في الكلية ما تريده.

من جانبها قالت رباب علي، والدة الطالبة سهيلة، إنها لم يكن لها تجارب سابقة مع الثانوية العامة، وخاصة أن سهيلة هي ابنتها الوحيدة، لافتة إلى أنها حصلت على إجازة دون راتب من عملها حتى تتفرغ لابنتها.

وأضافت الوالدة أن ابنتها تعبت كثيرا ووعت لنفسها جدول للمذاكرة والتزمت به، مشيرة إلى أنه بمجرد علمها أخبرت والداها الذي ترك عمله وجاء ليحتفل معها هي وابنتها.