الأولى مكرر علمي: اعتمدت على منصات الوزارة في المذاكرة

في زيارة عائلية وبالصدفة أثناء تصفحها موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجدت مريم محمود الأول مكرر على شعبة العلمي علوم، بثا مباشرا ينقل نتيجة أوائل الثانوية العامة لتصدم من سماع اسمها بين الأوائل وتستقبل الخبر فرحة عارمة، تشارك بها والدتها التي تعبت معها طوال العام الدراسي.

وتقول الطالبة التي عرفت نتيجتها وهي في زيارة عائلية بالإسكندرية، لـ"الوطن"، إنها لم تتوقعها، وكانت تتعامل مع العام الدراسي الحافل بالأحداث بأنه انتهى وهذا أهم شيء حتى أنها لم تحدد الكلية التي ترغب في الالتحاق بها، قائلة: "مكنتش متوترة ولا بفكر في النتيجة وكنت بقول أهم حاجة أن السنة خلصت وخلاص".

"اعتمدت على المنصة التعليمية لوزارة التربية والتعليم في المذاكرة"، تقول مريم التي تابعت دروس مدرسيها أون لاين في فترة توقف الدراسة، وبعدها بدأت تعتمد على المنصات التعليمية التي أتاحتها الوزارة للطلاب حيث إنها تراها من الوسائل التي ساعدتها بشكل كبير على التفوق.

وتتابع الطالبة التي اعتادت التفوق أنها كانت تذاكر المطلوب منها لكن أيضا تحاول الترفية عن نفسها بمشاهدة التليفزيون لتغيير جو المذكرة، مضيفة أن والداتها وأخيها الأكبر الذي يدرس بكلية الهندسة لهما دورا كبيرا في نجاحها: "أمي كانت تهيئ لي كل الظروف وتشجعني كلما أحبطت".