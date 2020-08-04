الأولى أدبي بمدارس الدمج في سوهاج: عايزة أكون سفيرة

قالت الطالبة الزهراء عبد اللاه الأولى في الثانوية عامة، أدبي بمجموع 407.5 مدارس الدمج، إنها تتمنى أن تكون سفيرة وستلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتحقق أمنيتها.

وأكدت الزهراء، لـ"الوطن"، أنها كانت تذاكر ساعة يوميا لكل مادة بإجمالي 7 ساعات في اليوم، وأنها كانت تأخذ دروسا خصوصية في جميع المواد، لكن من بداية أزمة كورونا توقفت تمامًا عن الدروس الخصوصية، وبدأت في المذاكرة بالمنزل.

وأشارت أنها لم تكن تذهب كثيرًا إلى مدرستها "الشيماء الثانوية بناء" في مدينة سوهاج، مؤكدة أنها كانت تتوقع أن تكون الأولى على مستوى الجمهورية، لأنها كانت تدعوا الله أن تكون الأولى.

وأضافت انها حصلت علي المركز الاولي علي المدرسة في الصف الثاني الثانوي، وكان والدها ووالدتها يشجعانها علي المذاكرة، وكانت اسرتها توفر لها الجو الملائم للمذاكرة.

وأكدت انها لم تكن تتابع نتيجة الثانوية العامة علي التلفزيون، وان مدرستها في المدرسة هي من سمعت اسمها واتصلت بها لتهنئتها علي النجاح والتفوق.

وأكدت ان والدها فرح كثيرا عندما سمع الخبر وسجد لله شكرا كما ان والدتها كانت فرحتها غامرة وكذلك شقيقاتها واشقائها، وأكدت انها سعيد لانها استطاعت ان ترسم الفرحة علي وجه اسرتها وانها فخورة بما حققته من نجاح انها ستواصل تفوقها في دراستها الجامعية.

وطالبت كل الطلاب المقبلين علي الثانوية العامة ان تكون اعصابهم هادئة لان الامر بسيط للغاية والتوتر يتسبب في عدم حصول الطلاب علي مجاميع مرتفعة.