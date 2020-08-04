الثالث مكرر رياضة: النتيجة مش عجباني.. ونفسي يبقى فيه منافسة

رغم تصدره قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2020، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ نتيجة الثانوية العامة 2020، إلا أن الطالب يحيى محمد فرغلي، الثالث مكرر بالشعبة الرياضية، يتمنى مزيد من المنافسة بين الطلاب خلال الأعوام المقبلة.

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الطالب يحيى محمد فرغلي، بمدرسة محمد زهران الثانوية الرسمية بنين لغات، حصل على مجموع 409,5 درجة، ما أهله ليكون الثالث مكرر بالشعبة الرياضية بين أوائل الثانوية العامة، لم يكن يتوقع نتيجته على الإطلاق، وهو ما ولد سعادة كبيرة بين أسرته ليعلو صوت بكاء الفرح والزغاريد فور ذكر وزير التعليم لاسمه خلال المؤتمر الصحفي المذاع عبر التلفزيون.

يرى يحيى، في حديثه لـ"الوطن"، أن ذلك العام الدراسي لم يكن صعبا مثلما يروج له البعض، مؤكدا أن جائحة كورونا التي عطلت الدراسة لم تؤثر على الأمر بدرجة كبيرة، حيث استمر في المذاكرة بالمنزل وعبر الإنترنت من خلال الفيديوهات التي طرحها معلمي الدروس الخصوصية لهم.

يحيى: التفاضل والفيزياء كانوا الأصعب.. وأمي سر تفوقي

المنصات التعليمية لوزارة التربية والتعليم، تابعها الطالب قبيل الامتحانات للمراجعة من خلالها، حيث لم يتمكن من الاستفادة الكاملة منها كونه باللغات بينما كانت باللغة العربية، لافتا إلى أن الامتحان الأصعب بالنسبة له، كان التفاضل والتكامل، والفيزياء، فضلا عن الأخطاء التي وردت بالامتحانات، التي اتسمت بالسهولة بشكل عام.

لم يخشى يحيى فرغلي من جائحة كورونا، حيث لم تظهر بين أصدقائه بالمدرسة أو أقاربه، فضلا عن الألتزام بالإجراءات الوقائية في لجان الامتحانات، واستغل فرصة الوقت الإضافي لديه للمذاكرة.

"أمي هي سر نجاحي، وكان عليها الضغط الأكبر".. أكد الثالث مكرر بين أوائل الثانوية العامة أن والدته ساندته بشكل كبير للغاية خلال الدراسة والامتحانات، وتحملت مجهودا بالغا من أجله، وحرصت على متابعته خلال الدروس والاختبارات والمذاكرة وتجهيز الطعام والشراب والعناية به على أكمل وجه، وهو ما جعله الأول بعائلته الذي ينضم لقائمة الأوائل بالثانوية العامة، موضحا أنه سيلتحق بكلية الهندسة قسم الكهرباء ليسير على خطى والده الذي يعتبره مثله الأعلى بذلك المجال وامتلاكه لعلم غزير في ذلك.

كما يجد أن نظام البوكليت التقليدي للثانوية العامة الذي ينتهي هذا العام، كان سهلا وساعد الجميع في النجاح، ولكنه يتمنى مزيدا من المنافسة بين الطلاب بالنظام الجديد للثانوية العامة المنتظر تطبيقه العام المقبل، والذي سيكون به شقيقه الأصغر، قائلا: "يعني دلوقتي المجاميع كلها 99% وكليات القمة تنسيقها عالي جدا، وأتمنى السنة الجاية تكون المجاميع في التمانينات بالنظام الجديد زي ما اتقال علشان يكون في منافسة أكتر".