فيديو.. السادس مكرر أدبي بالقاهرة: "عايز أدخل سياسة واقتصاد أو تجارة إنجليزي"

في مشهد طال انتظاره، وبفرحة عارمة ودموع كثيرة انهمرت من أعين والديه، استقبل الطالب عمر صلاح الدين عبدالحميد آمين، من أوائل الثانوية العامة، والحاصل على المركز السادس مكرر للشعبة الأدبية، التابع لإدارة القاهرة الجديدة، بمدرسة عثمان بن عفان لغات.

"كنت متوقع إني ممكن أطلع من أوائل المدرسة، مكنتش متخيل إني هرتب على الجمهورية" بتلك الكلمات عبر الطالب عمر عن فرحته بتلك المفاجأة السعيدة خلال حديثه لـ "الوطن" والتي لم تكن في حسبانه، حيث أنه لم يهتم بمشاهدة المؤتمر الذي أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من خلاله صباح اليوم نتيجة الثانوية العامة 2020 الذي تم إعلان أسماء الأوائل من خلاله، وعندما كان يتحضر للذهاب إلى جدته، انهالت عليه المباركات من الأصدقاء والأقارب عقب استماعهم لاسمه في مؤتمر الوزير، لتسود أجواء الفرحة والسعادة على المنزل بارتفاع صوت عبدالحليم حافظ وهو يردد "وحياة قلبي وأفراحة".

وعن تفاصيل وصوله إلى تلك اللحظة السعيدة، السادس مكرر على شعبة أدبي، أنه في بداية العام وقبل الظروف الاستثنائية التي نمر بها، كان لديه نيه وعزيمة على أن يبذل قصارى جهده حتى يستطيع أن يحقق ما يرضاه عقله وقلبه، مصرا على تعويض والده عما بذله من جهد لتوفير جميع احتياجاته.

ومع بداية أزمة كورونا، والتي فرضت على الجميع الالتزام بالمنزل، وعدم الخروج منه، ساعد ذلك الطالب عمر على التركيز في مذاكرته، بالاعتماد على نفسه دون اللجوء إلى حضور الدروس الخصوصية.

"كنت بنام 8 ساعات في اليوم، وكل 3 ساعات مذاكرة باخد ساعة بريك على مدار اليوم" بهذه العبارة أوضح عمر صلاح الدين الحاصل على نسبة نجاح 99.4% كيفية تقسيم وقته على مدار اليوم للمذاكرة، والذي كان يتخلل يومه قضاء بعض الوقت لممارسة الرياضة "ممارسة الرياضة كانت بتساعدني كتير في تصفية ذهني، وكنت بقدر أجمع أكبر قدر من المعلومات بسببها".

وكانت كلية السياسة والاقتصاد والعلوم السياسية، هي الهدف الأول للطالب عمر منذ بدأ العام الدراسي وحتى الآن، ولكنه بالتشاور مع والده أصبح في حيرة بين الالتحاق بها أو الالتحاق بكلية تجارة إنجليزي، حيث أن والده يرغب أن يلتحق عمر بها حتى تكون له الفرصة في العمل بمجال البيزنس.