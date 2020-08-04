النمسا تسجل 96 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 96 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد منها 43 حالة بالعاصمة فيينا.

وأوضحت الوزارة النمساوية، في بيان اليوم، أنه تعافى 273 شخصًا في آخر 24 ساعة، وانخفاض عدد المرضى النشطين إلى 1434 حالة.

وأشارت الصحة النمساوية، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ21481 حالة وتعافى منها 19336 حالة بينما توفي 719 حالة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يوجد حاليًا 107 حالات في المستشفى للعلاج من الفيروس منهم 23 حالة في وحدات العناية المركزة، مشيرة إلى أن أكثر الإصابات الجديدة تم تسجيلها في فيينا، ويليها النمسا العليا 25 حالة والنمسا السفلى 20 حالة بينما لم تسجل تيرول أية إصابات جديدة.