العاصمة حاضرة بقوة.. 12 طالبا بأوائل الجمهورية من أبناء القاهرة

حصل 12 طالبا وطالبة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة في 9 إدارات تعليمية.

وقدم محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، التهنئة للطلاب الأوائل وتغلبهم على كل المعوقات، خاصة هذا العام وما مر بهم من ظروف استثنائية في ظل وباء كورونا والإجراءات الاحترازية.

وأضاف عطية لـ"الوطن" أن الأوائل حققوا التميز والتفوق ويستحقوا الإشادة والتقدير والاحتفاء بهم خلال الفترة المقبلة، وأشاد عطية بجهود أولياء الأمور وقيادات الوزارة والمحافظة في إدارة الامتحانات بكفاءة وتميز، مشيدا بدور قيادات المديرية والإدارات التعليمية وجميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام 2020

وأشار إلى أن إدارة البساتين ودار السلام حصدت مركزين والنزهة مركزين وشرق مدينة نصر مركزين، بينما حصدت إدارات الساحل والوايلي ومصر الجديدة وحلوان والخليفة والمقطم والقاهرة الجديدة علي مركز واحد بكل إدارة.