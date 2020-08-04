العاصمة حاضرة بقوة.. 12 طالبا بأوائل الجمهورية من أبناء القاهرة
كتب:
وائل فايز
03:25 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
حصل 12 طالبا وطالبة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة في 9 إدارات تعليمية.
وقدم محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، التهنئة للطلاب الأوائل وتغلبهم على كل المعوقات، خاصة هذا العام وما مر بهم من ظروف استثنائية في ظل وباء كورونا والإجراءات الاحترازية.
وأضاف عطية لـ"الوطن" أن الأوائل حققوا التميز والتفوق ويستحقوا الإشادة والتقدير والاحتفاء بهم خلال الفترة المقبلة، وأشاد عطية بجهود أولياء الأمور وقيادات الوزارة والمحافظة في إدارة الامتحانات بكفاءة وتميز، مشيدا بدور قيادات المديرية والإدارات التعليمية وجميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام 2020
وأشار إلى أن إدارة البساتين ودار السلام حصدت مركزين والنزهة مركزين وشرق مدينة نصر مركزين، بينما حصدت إدارات الساحل والوايلي ومصر الجديدة وحلوان والخليفة والمقطم والقاهرة الجديدة علي مركز واحد بكل إدارة.