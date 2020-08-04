الأول مكرر علمي في سوهاج: أسعدت والدي وسألتحق بالطب

قال الطالب جوزيف إسحاق عوض، الأول مكرر بالثانوية عامة علمي علوم، والمقيم بمدينة جرجا في سوهاج، إنه سعيد بتفوقه كثيرا لكنه لم يكن يتوقع أن يحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأضاف إسحاق، أنه سعيد للغاية كونه أسعد والديه بتفوقه، لافتا إلى أنه عرف النتيجة من خلال بيان وزير التربية والتعليم المذاع على التلفاز.

جوزيف: كنت أذاكر 6 ساعات يوميا

وأشار إلى أنه كان يذاكر 6 ساعات يوميا، وكان يحصل على دروس خصوصية في جميع المواد، لكنه عقب بداية أزمة كورونا توقف تماما وبدأ في متابعة المواقع التعليمية على الإنترنت ومنصة وزارة التربية والتعليم.

وأكد أنه سيلتحق بكلية الطب، وسيسعى إلى المحافظة على تفوقه خلال فترة دراسته الجامعية، لافتا إلى أن والده صيدلي ووالدته حاصلة على بكارليوس تجارة، ولديه شقيقان أصغر منه.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".