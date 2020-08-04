الغربية تحصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020 على مستوى المحافظة بشعبها المختلفة العلمية والرياضية والأدبية، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية.

وحصدت محافظة الغربية هذا العام 3 مراكز على مستوى الجمهورية، وهى: المركز الأول للطالبة مريم محمود احمد اسماعيل المركز الأول مكرر علمى علوم بمجموع 410 إدارة السنطة التعليمية، والطالب أشرف أحمد أبو عريضة المركز الثالث مكرر علمى رياضة بمجموع 409.5 إدارة بسيون التعليمية، والطالب عبد العاطي سلطان عطية عيسي رحاب المركز الثالث مكرر علمي رياضة بمجموع 409.5 إدارة كفر الزيات التعليمية.

وقدم محافظ الغربية التهنئته لأولياء أمور الطلاب لما قدموه من جهود متواصلة على مدار العام وتهيئة المناخ المناسب والدعم والمساندة المستمرة لرعاية أبنائهم ليحققوا هذه المراكز المتقدمة، مشيدًا فى الوقت نفسه بدور مديرية التربية والتعليم والمعلمين وكافة الحهات التي ساهمت في إخراج ماراثون امتحانات الثانوية العامة هذا العام الي بر الأمان.