الجامعة الألمانية الدولية تعلن عن 39 منحة لأوائل الثانوية العامة

أعلنت الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن 39 منحة كلية لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لهذا العام وذلك طبقاً للشروط المعلن عنها في الرابط هنـــــــــــا

يذكر أن الدكتور سيريل نون سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، صرح أثناء زيارته الأخيرة لـGIU بأنه فخور ومعجب جدًا بكونها وهي الجامعة الشقيقة للجامعة الألمانية GUC من أوائل الجامعات التي تعمل بكامل طاقتها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه سعيد لإطلاق منارة علم جديدة للتعليم العابر للحدود بين مصر وألمانيا.

وأضاف أنه بعد انضمام الـGIU لمنظومة التعليم العالي الألماني في مصر مع شقيقتها الـGUC، تفخر وبحق دولة ألمانيا بكونها الشريك الرئيسي للتعليم العالي في مصر.

وتقدم المنحة من الجامعة الألمانية الدولية للطالب طوال فترة الدراسة وتشمل المنحة رسوم التقدم للقبول مرورا بمصروفات الدراسة، وتأمين المعامل والسكن للمقيمين خارج القاهرة، ومصروف شهري والكتب الدراسية وذلك طوال مدة الدراسة حتى الحصول على درجة البكالوريوس.