الأول علمي مكرر في سوهاج: أتمنى أكون طبيبة أطفال

قالت الطالبة ياسمين أسامة، الحاصلة على المركز الأول علمي علوم بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والمقيم بدائرة مركز طهطا بسوهاج، إنها لم تتوقع الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأضافت "ياسمين" أنها كانت تذاكر من 5 إلى 7 ساعات في اليوم، لافتا إلى أنها كانت تحصل على دروس خصوصية في جميع المواد، لكن مع دخول أزمة كورونا توقفت عن ذلك.

وأعربت عن أمنيتها بأن تصبح طبيبة أطفال، مقدمة الشكر لأهلها لتوفير الجو الملائم لها للمذاكرة، لافتة إلى أن دراستها بمدرسة لغات تجريبي في مرحلة التعليم الأساسي، أسهم في جعلها متفوقة دراسيا.

والدة ياسمين: وفرت المناخ الملائم لها.. وأبعدتها عن مشكلات المنزل

من جانبها، قالت والدة الطالبة إنها كانت تنتظر مثل هذا اليوم لتفرح بابنتها، بخاصة أنها كانت متفوقة دراسيا.

وأضافت أنها تمكنت توفير المناخ الملائم لها للمذاكرة، وتمكنت أن تبعد مشاكل المنزل عن ابنتها، لتتفرغ لدراستها.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".