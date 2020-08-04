فيديو.. الأرصاد: طقس مائل للحرارة الخميس على الوجه البحري والقاهرة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس مازال مستمر في حالة الاعتدال على السواحل الشمالية، أما بالنسبة للوجه البحري والقاهرة سيكون من حار لمائل لحرارة، كاشفة أن اليوم درجة الحرارة تسجل 36 وغدا ستنخفض درجات الحرارة نحو درجة وتعاود الارتفاع يوم الخميس مرة أخرى وتتراوح بين 37 و36 درجة وهو الأمر الطبيعي في شهر أغسطس وتأثرنا بمنخفض الهند الموسمي.

وأضافت شاكر خلال حديثها مع محمد أبوعيطة مراسل قناة "إكسترا نيوز" أن منخفض الهند الموسمي يزيد إحساسنا بالرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة لتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، ولكن انخفاض الرؤية لايقل بصورة كبيرة ولا يكون هناك تأثير على حركة المرور والسفر على الطرق الزراعية.

وتابعت شاكر أن الرطوبة مرتفعة جدا خصوصا في شهر أغسطس مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، درجة الحرارة تتراوح بين 35 و36 درجة، ولكن الشعور بها يكون أكبر من ذلك بسبب نسب الرطوبة، مناشدة المواطنين بالابتعاد تمام عن آشعة الشمس المباشرة، وخصوصا في الفترة من الظهر وحتى العصر خصوصا وأن هذه الفترة تسجل درجات الحرارة أعلى قيمة لها وهي درجة الحرارة العظمى.

ونصحت شاكر المواطنين بالابتعاد عن آشعة الشمس وارتداء الملابس القطنية الفاتحة وغطاء للرأس قدر المستطاع.