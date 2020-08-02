أحمد الفيشاوي يروج لـ"الحارث" بأفيش الفيلم

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم الجديد "الحارث" عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" بنشر الأفيش الخاص بالفيلم معلقا: "ليلة الحارث هي ليلة في فرح إبليس.. قريبا".

ومنتصف الشهر الجاري كان نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه على إنستجرام، صورة الشخصية التي يجسدها في فيلم "الحارث"، معلقا: "يوسف من فيلم الحارث.. قريبا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، إخراج محمد نادر، إنتاج شركة سكوب (عماد السيد - خالد حال)".

وكان قد ِشوق الفنان علي الطيب جمهوره، بنشر بوستر فيلمه الجديد "الحارث"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وكتب "الطيب" عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، "انتظروا الإعلان التشويقي الأول لفيلم الحارث خلال ساعات".

وكان قد انتهي الفنان علي الطيب، من تصوير فيلمه الجديد "الحارث"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكتب "الطيب"، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "تم بحمد الله الانتهاء من فيلم الحارث.. آخر يوم في الدوبلاج"، مضيفا "انتظروا التريلر الرسمي لفيلم الحارث خلال أيام.. بإذن الله هتشوفوا حاجة هتعجبكم ".

ومن المقرر أن يعرض فيلم "الحارث" لأحمد الفيشاوي عبر إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن الموعد النهائي للعرض خلال أيام.

ينتمي فيلم "الحارث" لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة ‏ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، ‏إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وفتح ‏‏"السينمات‏".‎