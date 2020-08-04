تحرير 50 محضرا في حملة لإزالة الإشغالات بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج ضبط 393 مضبوطات مرافق متنوعة، وتحرير 50 محضر مخالفات مرافق، خلال حملات إشغالات ومرافق مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونفذ حي شرق سوهاج 5 حملات مرافق تم خلالها ضبط 328 مخالفة ومضبوطات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بمناطق سوق مدينة ناصر، ومنطقة الأرقم، وخلف الإدارة الزراعية بالحي، وشارع الشريف.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي، شملت قريتي تونس، وإدفا، وتمت مصادرة إشغالات المقاهي بالطريق العام بنجع عبد الله، ونجع سعودي، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال أيام العيد .

وفي حي غرب سوهاج تم رفع 25 إشغال، وضبط 10 عربات يد، و10 ميزان، و20 من المضبوطات المتنوعة، وذلك خلال حملة مرافق مكبرة بمنطقة المخبز الآلي، كما تم تحرير 10 محاضر مخالفات بيئية للذبح بالشارع العام خلال ايام عيد الأضحي بنطاق شوارع الحي .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بتحرير 40 محضر مخالفات مرافق إشغالات، وتعدً على الطريق العام، وعدم حمل رخصة بائع متجول، كما تم مصادرة عدد من الخيام والمظلات وبعض المفروشات.