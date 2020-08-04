8 آلاف زائر لمحميات جنوب سيناء خلال أسبوع

قال الدكتور محمد قطب، مدير قطاع محميات جنوب سيناء، إن المحميات الخمس استقبلت خلال أسبوع ما يقرب من 8 آلاف زائر، وذلك منذ قرار الفتح الذي أصدرته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن جميع الشركات التزمت بالشروط المتفق عليها، وطبقت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد مدير قطاع محميات جنوب سيناء، أنه لا يوجد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا أو إصابات ظهرت بين الزوار، وهذا دليل على نجاح تطبيق الإجراءات اللازمة، ومنها شرط استقبال 50٪ فقط من الزوار.

وأضاف أن إدارة المحميات بالتنسيق مع شرطة السياحة وأجهزة الأمن، تقوم بتطبيق الشروط التي وضعتها الوزارة من أجل دخول الزوار، و لا يُسمح بدخول أي زائر دون اتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها، موضحًا أن محمية أبو جالوم مازالت تتصدر محميات جنوب سيناء في استقبال الزوار.