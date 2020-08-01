جنوب سيناء تستعد لاستقبال 90 ألف ناخب في استحقاق "الشيوخ"

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنّه جار تجهيز لجان انتخابات مجلس الشيوخ، وتأمينها واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتنسيق مع رؤساء المدن والإدارات التعليمية، لمتابعة تجهيز اللجان الانتخابية.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنّ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 89748 ناخبًا وناخبة، ومن المقرر أن يدلوا بأصواتهم داخل لجنة واحدة عامة، و10 مقرات انتخابية، و18 لجنة فرعية.

ولفت إلى تحديد مقر اللجان بكل مدينة، وجاري تجهيزها، وتزويد كل لجنة ببوابة إلكترونية، وبوابة تعقيم، وجهاز لقياس درجة الحرارة، كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنّه جار رش وتعقيم اللجان قبل بدء الانتخابات، وخلال الاستراحة وبعد الانتخابات، وعدم السماح لأي من الناخبين بالدخول للإدلاء بأصواتهم دون ارتداء الكمامة، وسيجري تنفيذ وتطبيق الاجراءات الاحترازية بكل حزم وشدة.