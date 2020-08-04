صور.. شهادة نجاح أكبر طالب ثانوية عامة: عمره 55 عاما وحصل على 63%

في مشهد لا يتكرر كثيرا في لجان الامتحانات، كان ظهور محمد علي عبدالمعطي عبدالهادي، أكبر طالب ثانوية عامة لهذا العام مميزا، فلم يمنعه السن ولا اجتياز الاختبارات مع تلاميذ في عمر أبنائه من أن يواصل حلمه بكل إصرار.

عبدالمعطي، البالغ من العمر 55 عامًا، ظهرت اليوم نتيجته، ليبدأ مشوار جديد ينتظره في مكتب التنسيق، وحلم الالتحاق بكلية، بعدما حصد مجموع 258.5 درجة بنسبة مئوية للنجاح 63.05%.

والبحث برقم جلوس، أكبر طالب ثانوية عامة لعام 2019 - 2020، تجده امتحن مع طلاب الشعبة الأدبية بإحدى لجان إدارة الشرابية التعليمية "منازل"، وبيان الدرجات يشير إلى نجاحه.

وعن أبرز المواد التي حصد فيها عبدالهادي درجات مرتفعة، فحصد في الجغرافيا على مجموع درجات 52.5 من أصل 60 درجة، كما حصل على 30 درجة من أصل 40 في اللغة الأجنبية الأولى.

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".