حظك اليوم الأربعاء 5-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور شخصية صبورة بشكل كبير، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على تنمية أعمال أو مشروعات وقد يقف بجانبك المخلصون وتشعر بالامتنان لهم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تشعر بالارتياح ويدعمك الأصدقاء ويحيط بك الأحباء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.