فيديو.. سوسن بدر: "خلصنا الإجازة ورجعنا الشغل"

نشرت الفنانة سوسن بدر مقطع فيديو لها أثناء كواليس استعداها لتصوير أحد أعمالها الفنية عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام".

وعلقت الفنانة سوسن بدر على مقطع الفيديو: "الإجازه خلصت ورجعنا الشغل.. مين لسه في الإجازة؟".

وكانت تذكرت الفنانة سوسن بدر مشهد من فيلم "إحكي ياشهرزاد"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت علي الفيديو قائلة، "يا راجل ياعرة.. من أجمل المشاهد من فيلم إحكي ياشهرزاد مع حبيبي حسين الإمام الله يرحمه وإخراج الأستاذ يسري نصرالله".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكري.