ياسمين الأولى مكرر بسوهاج: كنت بتعمد مسيبش الكتاب حتى لو مش مركزة

أجرت قناة إكسترا نيوز، عدة لقاءات مع أوائل الثانوية العامة، حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم الغامرة، بتحقيقهم التفوق.

وقال أحمد السيد برعي السيد، الحاصل على المركز الأول في شعبة علمي علوم، إن السنة الدراسية كانت متعبة وطويلة ومصيرية، حيث واجهته عدة صعوبات، منها أزمة انتشار جائحة كورونا وانقطاع الدروس واعتماده على نفسه.

وأضاف، أن بعض المدرسين وفروا المساعدات للطلاب عبر مجموعات منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أنه تخطى كل هذه المعوقات بدعاء أسرته الكريمة.

بدوره قال أحمد هشام عبدالرحيم عبدالباسط، أول مكرر علمي علوم، من محافظة أسيوط: "البيت كان طاير من الفرحة والوزير بيكلمني، الامتحانات كان فيها ضغط كبير، بسبب ضغط الامتحانات نفسها وضغط أزمة كورونا، والإجراءات كانت تشكل ضغطًا عصبيًا علينا".

وقالت ياسمين أسامة رجب أحمد الأولى على شعبة علمي علوم "مكرر"، من محافظة سوهاج، إن اليوم ليس يومًا عاديًا بالنسبة لها، مهديةً نجاحها إلى كل أفراد أسرتها.

وأضافت: "كنت بذاكر عادي، مش عدد معين من الساعات، ذاكرت طول الوقت، بتركيز أو من غير تركيز، كنت بتعمد إني مسيبش الكتاب من إيدي، ومكنش حد بيحاول يطلعني من مود المذاكرة".