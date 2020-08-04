20 سبتمبر المقبل آخر موعد لتأكيد تسجيل وحدات الإسكان المتوسط

تطرح وزارة الإسكان 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، جنة"، موزعة على 13 مدينة جديدة، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، وتعد أهم خطوة فى الحجز هي تأكيد الحجز عبر الموقع الإلكتروني يوم 20 سبتمبر المقبل.

وأوضحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان سابق، أنه بعد 10 أيام من غلق باب الإعلان وسداد مقدمات جدية الحجز، سيجرى إتاحة فترة تصل إلى 3 أسابيع تبدأ من الأحد 30 أغسطس حتى الأحد 20 سبتمبر لحجز الوحدة السكنية من خلال دخول المواطن مرة أخرى على البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، حيث يكتب الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع.

وأضافت عبد الحميد، أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيا لحجز الوحدة السكنية المُختارة، كما نوهت بأنه سيجرى سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.

ووفقا لبيان وزارة الإسكان، تتراوح مبالغ مقدم جدية الحجز، تبلغ 40 ألف جنيه بالنسبة لوحدات سكن مصر، و60 ألف جنيه لوحدات دار مصر، و80 ألف جنيه لوحدات جنة، هذا بخلاف مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل "لا تُرد ولا تُسترد"، على أن يجرى سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي، إن وجدت.