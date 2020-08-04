محافظ سوهاج يهنئ 3 طلاب ثانوية عامة لحصولهم على المراكز الأولى

هنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، وذلك عبر الاتصال الهاتفي بالطلاب وأولياء أمورهم.

وخلال اتصالاته الهاتفية، هنأ المحافظ الطالبة ياسمين أسامة رجب الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمي علوم بمجموع 410 درجة من مدرسة طهطا الثانوية بنات، والطالب جوزيف إسحق عوض الحاصل على المركز الأول علمي علوم بمجموع 410 درجة من مدرسة جرجا الثانوية بنين، وكذلك الطالبة الزهراء عبد اللاه أحمد الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية بنظام الدمج التعليمى بمجموع 407.5 درجة، من مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة سوهاج.

وأعرب محافظ سوهاج خلال اتصاله بالطلاب عن سعادته بتفوق أبناء المحافظة، متمنيًا لهم مزيد من التقدم والازدهار والمستقبل الباهر المشرق، ووجه الدعوة لهم لتكريمهم بديوان عام المحافظة، خلال الأيام القليلة المقبلة.