حصل على 24% في الثانوية واحتفل مع أصحابه.. "بسام": مبحبش أتكلم عن نفسي

"أحب أهني أخويا وصاحبي بسام على النتيجة وأقوله ألف مبروك".. جملة مباركة عادية من صديق لصديقه عن نجاحه في الثانوية العامة عقب ظهور نتيجة عام 2020، لكن الأمر غير العادي هو أن الجملة مصحوبة بصورة لنتيجة الطالب تظهر أن مجموعه لم يتعد 100 درجة، ما يعادل 24%.

بسام سلامة محمد علي، طالب في الثانوية العامة، حصل على مجموع 24%، ما يعني رسوبه وإعادته للعام الدراسي من جديد، لكن المفاجأة أنه طلب من صديقه أحمد، أن يحتفلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ ليخفف من وطء النتيجة السيئة.

عبر أحد الجروبات، كتب أحمد منشور بارك فيه لبسام، وأرفقه بصورة لنتيجته، لتنهال عليه التعليقات من مستخدمي السوشيال ميديا، التي جاء بعضها ساخرة ومهنئة، فيما جاء البعض الآخر خارج عن الأدب، وهو ما أثار غضب الأصدقاء، بحسب حديثهم لـ"الوطن".

الشاب العشريني توقع أن يخفق في مجموع الثانوية العامة، ولم يتفاجئ حينما رأى النتيجة، بسبب انشغاله بالعمل الخاص عن دراسته، ما جعله يستقبل النتيجة بقلب راضٍ: "كنت متوقع النتيجة، ومبحبش أتكلم عن نفسي كتير".

لحسن حظ طالب الثانوية الراسب أن أهله غير موجودين معه في المنزل حاليًا، حتى لا يسألوه عن المجموع الذي حصل عليه بعد ظهر النتيجة حتى الآن، لكن بسام ينوي ألا يخفيها عليهم، وسيخبرهم بها فور عودتهم.

وتنشر "الوطن" عبر موقعها الإلكتروني نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس، بعدما اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي منذ قليل.