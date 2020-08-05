حظك اليوم الأربعاء 5-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج العقرب بالشجاعة والإقدام، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم يغمرك الفلك بكل الخير ويدفعك للقيام باستثمار أو نشاط مالي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك عاطفيا وتستعيد تفاؤلك.. تخيم عليك الرومانسية وقد يمدك القمر بعواطف جياشة تساعدك على الإصلاح.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.