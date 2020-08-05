الطقس اليوم الأربعاء 5-8-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء، الموافق 5 أغسطس الجاري، على مختلف أنحاء الجمهورية نهارا وليلا.

الطقس في مصر

وكشفت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا ومعتدل ليلا، معتدل على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا، أما على شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة صباحا معتدل ليلا.

أما الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية كما أوضحت الهيئة أن خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، ويكون هناك أمطار خفيفة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا "20% تقريبا"، على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد والرياح تنشط أحيانا وتكون مثيرة للأتربة.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد الى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كما تشمل السواحل من تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على اجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

الطقس في الأردن

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، فأنه تبقى الأجواء صيفية عادية في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر