أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 22 أغسطس الجاري بامتحان اللغة العربية، وتنتهي الأربعاء الموافق 2 سبتمبر بامتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة كالتالي:

- السبت 22 أغسطس.. امتحان اللغة العربية

- الأحد 23 اغسطس .. امتحان اللغة الاجنبية الثانية، ويتسلم الطلاب كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع، للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد إضافة إلى كراسة مادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية فقط.

الاثنين 24 أغسطس.. الجبر والهندسة الفراغية.

الأربعاء 26 أغسطس.. الفيزياء والتاريخ.

الخميس 27 أغسطس.. اللغة الاجنبية الأولى.

السبت 29 أغسطس.. الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 30 أغسطس.. الديناميكا.

الاثنين 31 أغسطس.. الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، والتفاضل والتكامل.

الأربعاء 2 سبتمبر.. الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أتاحت للطلاب الذين خضعوا لظروف قهرية مثل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أو الحجر الصحي الذي منعهم من أداء امتحان الثانوية العامة، دخول الدور الثاني على أن يعتبر الدور الأول لهم، وفي حالة رسوب الطالب بمادة أو أكثر من مادة في امتحانات الثانوية العامة 2020، يتم تحديد موعد آخر لأداء الدور الثاني لهم من قبل الوزارة.