مفيد عاشور يحتفل بنجاح أصغر أبنائه في الثانوية العامة

احتفل الفنان مفيد عاشور بنجاح أصغر أبنائه في الثانوية العامة، عبر حسابه الخاص على "فيس بوك".

وكتب عاشور: "أصغر أولادي عمرو اجتاز وبنجاح عقبة الثانوية العامة بمجموع 80% القسم الأدبي، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان مفيد عاشور، كانت مسلسل "جمجوم وبم بم" من بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام، وجسد "عاشور" خلال أحداث المسلسل شخصية "الدكتور جليليو"، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.