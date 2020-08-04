صحفي لبناني: آثار الانفجار امتدت لقرى مجاورة لبيروت

قال الكاتب الصحفي اللبناني هاني موعد، إن الانفجار الذي وقع في بيروت كان قويًا وشديدًا للغاية، حيث وصل صوته والاهتزازات الارتدادية الناجمة عنها إلى قرى حول العاصمة.

وأضاف "موعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هناك أضرار وصلت إلى مطار رفيق الحريري، وبدأت بعض المستشفيات في بيروت الإعلان عن أنها لن تستطيع استقبال المزيد من الجرحى، وطلبت من مشافي المدن والمناطق الأخرى استقبال الجرحى".

وتابع، أن الأضرار وصلت إلى قصر بعبدا، بالإضافة إلى أضرار في المجلس النيابي اللبناني، وعدد كبير من الوزارات أيضًا.

وأوضح، أن مدير الأمن العام اللبناني أعلن قبل قليل، أن هذا الانفجار ليس انفجار مفرقعات لكنه عبارة عن شحنة نترات الصوديوم موجودة في بيروت، صُودرت من إحدى السفن قبل عام.

وأردف: "نحتاج عدة أيام ومزيد من الوقت لاستبيان حقيقة هذا الانفجار، أما ما يثار عن مكان الانفجار كان مخصصًا لصناعة الصواريخ من قبل حزب الله، فإن هذا الأمر لم يتم تأكيده بعد، وعمومًا فإن لبنان شهدت الانفجار الأكبر على مستوى المساحة".