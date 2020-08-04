رسائل وذكريات وهجوم على السوشيال.. طارق شوقي يتحدث لـ"الوطن" عن "ثانوية لا تنسى"

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة لعام 2020، اليوم، حثهم خلالها على الاهتمام بالتعلم الحقيقي، وألا يستجيبوا لضغط الدرجات، لأن الحياة العملية تحتاج فهمًا للأمور، ولن ينفعهم فيها سوى المهارة الحقيقية.

وقال "شوقي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، موجهًا حديثه للناجحين في الثانوية العامة: "ببارك وبهني كل اللي نجح رغم الظروف الصعبة والمخاوف التي كانت عندنا جميعًا بسبب فيروس كورونا، والحمد لله إن السنة مضاعتش عليهم، وبتمنى ليهم مستقبل باهر".

كما واسى من أخفق في النتيجة، قائلًا: "أما اللي أخفق أو كان له عذر لسه له فرصة تانية في الدور الثاني يوم 22 أغسطس، وأتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله ما يحتاجوش يعيدوا السنة وينجحوا كلهم، ويكون عام دراسي سعيد عليهم".

وزير التعليم عن نتيجته في الثانوية: مش فاكر مجموعي كان كام

وتحدث "شوقي" عن ذكرياته مع الثانوية العامة، موضحًا أنها كانت منذ زمن بعيد للغاية، تعود لعام 1973، وهو ما يعد عصرًا آخر، وبسؤاله عن مجموعه آنذاك، أجاب: "والله ما انا فاكر مجموعي كان كام"، موضحًا أن المجموع وقتها لم يكن بهذا المعنى وهذه الأهمية، كما كانت المجاميع كلها تتراوح في نسبة 80%، لأن الوصول لنسبة 90%، كان أمر صعب للغاية".

وأضاف أن أوائل الثانوية العامة وقتها لم يتخطوا مجموع 90%، "كان اللي بيدخل كلية الهندسة بيكون جايب 84 أو 85%، الوضع كان مختلف والتركيز على التعلم كان أكتر بكتير من الدرجات"، مشيرًا إلى أمنيته باستعادة هذا الزمن الذي كان فيه الطلاب شغوفين بالعلم أكثر، وغير معنيين بهذا التزاحم على المجموع والدرجة أو النصف درجة.

طارق شوقي: السوشيال ميديا تسعى للشوشرة على نجاحنا

وعن اللغط المنتشر عبر مواقع التوصل الاجتماعي حول نسبة من زاد مجموعهم عن 95%، ومقارنتها بالسنوات الماضية، أوضح وزير التعليم أن تلك النسب لا تهم سوى من يريد "الشوشرة" فقط، وهي ليست من شأن الجماهير على الإطلاق، وإنما تقدمها الوزارة من باب العرض الاحترافي فقط لا غير.

وأشار "شوقي"، إلى أن المواطنين في مصر لا يهتمون بمعرفة نسب الناجحين والراسبين من الأساس، إنما هو شأن التعليم العالي وقضايا داخلية، "لكم منا النتيجة فقط".

وأردف أن الجدل المنتشر عبر السوشيال ميديا يستهدف "شوشرة" على شيء ناجح، لافتًا إلى أنه لا يريد الرد على تلك الأشياء السخيفة وسأم منها، وليس لديه وقت للالتفات لها، والأهم من النسب أن النتيجة رائعة ولا يوجد بها أخطاء من أي نوع.

كما أكد أن هناك طلاب حصلوا على نسبة 100% بمجموع 410، وهم الطلاب الأوائل الذي أعلن عنهم في المؤتمر.