طارق شوقي: لم يحدث أي خطأ في نتيجة اللغة العربية بموقع الوزارة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم يحدث أي خطأ في إعلان نتيجة مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "موقعنا محصلش فيه أي مشكلة خالص، لكن المواقع الصحفية لما بتاخد النتيجة تحاول عرضها بشكل آخر مختلف عما نعرضه".

وتابع: "المواقع الصحفية تحاول تغيير طريقة العرض، وأثناء إعداد القاعدة لتغيير طريقة العرض، أخطأ أحد المهندسين في كتابة أحد الكسور، وخلاه صفر بدل 1، كان في خطأ في المواقع وتم إصلاحه في نصف ساعة".