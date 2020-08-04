طارق شوقي: ثلث طلاب الثانوية حصلوا على نسب نجاح تتراوح بين 90 - 100%

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم يتعجب من نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة لهذا العام، موضحًا أن هذه النسبة أفضل من نظيرتها العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هذا المستوى من المجتمع يعود إلى طريقة التقييم التي تتبعها الدولة المصرية منذ سنوات، هناك نوابغ بغض النظر عن النظام التعليمي، وتبلغ نسبتهم نحو 8% من إجمالي الطلاب، لكن المشكلة تكمن في عدد الطلاب الكبير الذي حصل على مجموع يتراوح ما بين 95% و100%، وهو يقدر بنحو 18%، أي ما يقارب من خمس الدفعة، بواقع 120 ألف طالب لكليات القمة، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا، كما أن عدد الطلاب الذين حصلوا على مجموع يتراوح ما بين 90% و100% يبلغ نحو 90 ألف طالب ويصل إلى 100 ألف طالب، وهو ما يقدر بثلث الدفعة".

وتابع: "عندما تتغير طريقة التقييم، فإن توزيع الدرجات سيكون متناسبًا مع المرجعية العلمية في هذا الأمر، ويكون الطبيعي أن يتواجد معظم الطلاب في منطقة الوسط، وهو عكس ما يحدث في مصر، حيث إن عددًا كبيرًا من الطلاب مجموعهم كبير".