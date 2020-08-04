طارق شوقي: المدارس الحكومية أساس التعليم في مصر ونحاول إعادة رونقها

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحاول إعادة رونق المدارس الحكومية، الذي كانت عليه في فترة خمسينات وستينات القرن الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن أساس التعليم المصري، هو التعليم الحكومي، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تحسينه بشتى الطرق.

وحول أزمة مصروفات المدارس الخاصة، قال "شوقي": "ملف المدارس الخاصة والدولية على رأس اهتماماتنا بدءً من الأسبوع المقبل، وإلى جانبه التخطيط للعام الدراسي الجديد".

وواصل: "المدارس الدولية مشروع استثماري، ومن ثم فإن الجزء المالي لا يشترط فيه أن يكون على عاتق الوزارة، فكل مشروع له خصوصيته".