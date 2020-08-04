رئيس التحرير

محمود مسلم

رسائل طارق شوقي لطلاب "ثانوية كورونا": اهتموا بالتعلم الحقيقي

كتب:

كريم عثمان
11:56 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة لعام 2020، اليوم، حثهم خلالها على الاهتمام بالتعلم الحقيقي، وألا يستجيبوا لضغط الدرجات، لأن الحياة العملية تحتاج فهمًا للأمور، ولن ينفعهم فيها سوى المهارة الحقيقية.

وقال "شوقي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، موجهًا حديثه للناجحين في الثانوية العامة: "ببارك وبهني كل اللي نجح رغم الظروف الصعبة والمخاوف التي كانت عندنا جميعًا بسبب فيروس كورونا، والحمد لله إن السنة مضاعتش عليهم، وبتمنى ليهم مستقبل باهر".

كما واسى من أخفق في النتيجة، قائلًا: "أما اللي أخفق أو كان له عذر، لسه له فرصة تانية في الدور الثاني يوم 22 أغسطس، وأتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله ما يحتاجوش يعيدوا السنة وينجحوا كلهم، ويكون عاما دراسيا سعيدا عليهم". 

اقرأ المزيد:

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس وموعدها

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. تجارب السابقون: محاولات وقلق

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. إليك خطوات الحصول عليها