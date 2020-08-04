رسائل طارق شوقي لطلاب "ثانوية كورونا": اهتموا بالتعلم الحقيقي

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة لعام 2020، اليوم، حثهم خلالها على الاهتمام بالتعلم الحقيقي، وألا يستجيبوا لضغط الدرجات، لأن الحياة العملية تحتاج فهمًا للأمور، ولن ينفعهم فيها سوى المهارة الحقيقية.

وقال "شوقي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، موجهًا حديثه للناجحين في الثانوية العامة: "ببارك وبهني كل اللي نجح رغم الظروف الصعبة والمخاوف التي كانت عندنا جميعًا بسبب فيروس كورونا، والحمد لله إن السنة مضاعتش عليهم، وبتمنى ليهم مستقبل باهر".

كما واسى من أخفق في النتيجة، قائلًا: "أما اللي أخفق أو كان له عذر، لسه له فرصة تانية في الدور الثاني يوم 22 أغسطس، وأتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله ما يحتاجوش يعيدوا السنة وينجحوا كلهم، ويكون عاما دراسيا سعيدا عليهم".