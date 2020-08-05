حظك اليوم الأربعاء 5-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

تحب أنثى برج الجدي الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على تنظيم أفكارك ويمنحك سرعة بديهة ويقظة وقدرة كبيرة على الإقناع والتفاوض.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو أن تكون أكثر اقترابا ممن حولك وممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.