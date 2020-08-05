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حظك اليوم الأربعاء 5-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:15 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، ولا تهمه الماديات، "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كاريزما تستغلها لتحقق نجاحا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطاؤك لا ينتهي وتبدو مستعدا للتعاون وتكسب الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.

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